聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南雨天傳機車跌落側溝憾事 女騎士溺斃30公分水溝中
台南市下營區174線道路今天早上6點33分傳出一輛機車掉進水溝，下營消防分隊趕到救援，水溝不到30公分水深，女騎士疑昏迷後溺水死亡。
這起車禍發生地點在台南市道174線下營區大屯段西向側溝，警方查出死者是郭姓婦人（64歲，住學甲區），騎車往學甲回家途中，在大屯段不知何故，連人帶車摔入路旁側溝，因婦人穿雨衣，研判有可能是天雨影響視線。
初步了解，發現機車右前有擦撞路邊護欄的撞擊痕跡，但無明顯其他外力撞擊，附近上帝廟監視器5點多有錄到郭婦經過身影，但距路過民眾在6點33分發現時，婦人不知趴在水溝內昏迷多久時間，她臉部朝下，頭部浸入水裡，疑因未及時發現溺斃，但仍報請檢察官相驗查明死因。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言