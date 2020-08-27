台南雨天傳機車跌落側溝憾事 女騎士溺斃30公分水溝中

台南市下營區174線道路今天早上6點33分傳出一輛機車掉進水溝，下營消防分隊趕到救援，水溝不到30公分水深，女騎士疑昏迷後溺水死亡。

這起車禍發生地點在台南市道174線下營區大屯段西向側溝，警方查出死者是郭姓婦人（64歲，住學甲區），騎車往學甲回家途中，在大屯段不知何故，連人帶車摔入路旁側溝，因婦人穿雨衣，研判有可能是天雨影響視線。