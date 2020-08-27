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稱「嬰靈附身」虐死1歲半女童 惡表姊還「提議分屍」判無期定讞

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正妹遭天降混凝土燙傷 肇事工人竟嗆：不然我娶妳啊

聯合報 / 記者吳亮賢柯毓庭／新北即時報導

新北市蘆洲區一名34歲的陳姓女子控訴，住家對面的公寓最近正在施作外牆補強，但卻未申請施工許可，工地也沒做好包覆，日前返家時，一桶滾燙混凝土掉落，潑灑她全身，右腳還被燙傷，與肇事工人談和解時，對方竟還輕浮地說「不然我娶妳啊」，令陳姓女子氣得提告。

陳姓女子指出，住家對面公寓磁磚經常脫落，8月起進行外牆補強，13日下午回到家門口時，突然一桶混凝土從工地3樓掉落，害她被混凝土潑灑全身，右小腿也因滾燙混凝土而造成一度燙傷，價值6萬多元的名牌包及停在門口的BMW愛車也被毀損。

陳女當場工地人員反映後，承包商雖說願意賠償，但18日約好在派出所談和解時，竟無人現身，警方致電肇事的張姓工人，張男竟連醫藥費都不願付，還輕佻的嗆聲：「不然我娶妳啊」、「連你姐姐一起娶」，陳女不甘受辱，堅持提告過失傷害。

警方表示，陳女因遭混凝土淋到導致燙傷，日前已前往派出所提告工地張姓負責人與承包商江姓男子傷害，警方已依規定受理報案，目前雙方正在進行調解。

工務局表示，20日接獲民眾陳情後隔日立即會勘，因施工架帆布未密接，防護措施未完善，導致掉落物使民眾受傷，已要求施工廠商停工，9月5日前完成改善後，施工架以帆布接合不可有開口，避免施工材料或廢棄物掉落工區外。

工務局說，將再次排勘確認，屆時如未提具書面改善資料，或經確認未改善完成，將依違反建築法第63條暨依建築法第89條，處施工廠商1萬8000元。

陳姓女子控訴，住家對面的公寓最近正在施作外牆補強，日前返家時遭一桶掉落的滾燙混凝土燙傷。圖／民眾提供
陳姓女子控訴，住家對面的公寓最近正在施作外牆補強，日前返家時遭一桶掉落的滾燙混凝土燙傷。圖／民眾提供
蘆洲區一處施工公寓因防護措施未完善，掉落物使一名陳姓女子受傷。圖／民眾提供
蘆洲區一處施工公寓因防護措施未完善，掉落物使一名陳姓女子受傷。圖／民眾提供
陳姓女子控訴，住家對面的公寓最近正在施作外牆補強，日前返家時遭一桶掉落的滾燙混凝土燙傷。圖／民眾提供
陳姓女子控訴，住家對面的公寓最近正在施作外牆補強，日前返家時遭一桶掉落的滾燙混凝土燙傷。圖／民眾提供

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