8旬老翁炎日赤腳迷途忠貞市場 暖警「買拖鞋」助返家

桃園市中壢區有名81歲徐姓老翁疑似於忠貞市場走失，赤腳行走於市場內，兩眼無神疑似找不到回家的路，警方趕抵現場後購買拖鞋予老翁，並透過老翁所攜帶的市民卡查證其身分後，以巡邏車載其返家，並攙扶陪同老翁至住家四樓，家屬對警方熱心行為深表感激。

警員方玉涵、洪哲文昨天早上執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱於中壢區忠貞市場內疑似有名失智年邁老翁走失，到場發現老翁持拐杖赤腳行走於忠貞市場，體力不支又找不到回家的路，兩眼無神、疲憊不堪，警方為避免大熱天正中午腳底燙傷，遂協助購買拖鞋予老翁。

警方詢問相關人別資料，老翁均無法正常回應，好險老翁身上攜帶桃園市民卡，警方經查為81歲徐姓老翁，同時連繫其家屬，因老翁行動不便，遂以巡邏車將老翁載返家，老翁家住4樓，員警協助攙扶其上樓，平安返回家中。