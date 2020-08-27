聽新聞
test
0:00 / 0:00
離奇車禍！曳引車自撞護欄 掉落物讓後方曳引車爆胎
台61線西濱公路嘉義縣布袋鎮轄區277公里北上路段，凌晨1點多，發生一輛曳引車失控自撞護欄，車頭爬上護欄，男駕駛未酒駕，受傷送醫，車上掉落散落物，造成後方1輛曳引車爆胎，消防局救護人員將受傷男駕駛送醫，肇事原因警方調查中。
警方調查，這2天天氣不穩定，氣象報告有豪大雨，凌晨嘉義縣沿海地區局部大雨，凌晨1點37分，有輛曳引車行經台61線西濱公路嘉義縣布袋鎮轄區277公里北上路段，突然失控自撞護欄，車頭爬上護欄，員警實施酒測，男駕駛未酒駕，受傷送醫。
曳引車撞護欄，車上掉落散落物，路面濕滑，造成後方1輛曳引車爆胎，所幸駕駛處置得宜，未造成車禍，警方到場處理，通知水上工務段出動清潔車清理路面，避免交通阻塞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言