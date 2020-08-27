離奇車禍！曳引車自撞護欄 掉落物讓後方曳引車爆胎

台61線西濱公路嘉義縣布袋鎮轄區277公里北上路段，凌晨1點多，發生一輛曳引車失控自撞護欄，車頭爬上護欄，男駕駛未酒駕，受傷送醫，車上掉落散落物，造成後方1輛曳引車爆胎，消防局救護人員將受傷男駕駛送醫，肇事原因警方調查中。

警方調查，這2天天氣不穩定，氣象報告有豪大雨，凌晨嘉義縣沿海地區局部大雨，凌晨1點37分，有輛曳引車行經台61線西濱公路嘉義縣布袋鎮轄區277公里北上路段，突然失控自撞護欄，車頭爬上護欄，員警實施酒測，男駕駛未酒駕，受傷送醫。