電信詐騙對象不分國籍 連外國人也險被騙

來台灣依親約旦籍李姓男子，透過網路認識男網友，李要向男網友購買遊戲帳號，男網友要李到台南市北區某銀行匯款200美金到沙烏地阿拉伯指定銀行帳戶，銀行行員驚覺有詐，請來曾任外事巡官副所長溝通，李驚覺被騙才未匯款。

26歲李姓男子，父親是約旦人，1個多月前來台灣依親，他前天下午4點20分到北區開元路銀行，向銀行行員表示要透過西聯匯款到沙烏地阿拉伯銀行，金額200美金，折合新台幣6千多元。

銀行行員驚覺有異報警協助，開元所警員到場了解，因當事人為外籍人士，通知曾任分局外事巡官的開元派出所副所長柯相宇到場協助溝通翻譯，柯相宇告訴李，是否曾見過男網友，很多外國人士遭網路交友詐騙，請他再三查證。李才恍然大悟，取消匯款念頭，成功保住200美金。