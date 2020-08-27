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不滿前方車輛走走停停 外送員斥責遭毆
高雄苓雅區新光路今發生鬥毆事件，從事美食外送員的黃姓男子遭到一名陳姓男子徒手毆打；轄區警方苓雅分局獲報趕往現場時，發現竟是因為黃男不滿陳開車走走停停，發生口角下陳男出手毆打黃。
據了解，今天凌晨1點多左右，騎機車從事美食外送員的黃姓男子（30歲）因行經新光路時，不滿前方開車的陳姓男子走走停停，干擾到他行車，便出聲大聲斥責說出「你是怎麼開車的」等語。
同樣在前方車上的乘客陳男見狀，因不滿黃的話語，下車徒手毆打黃，經苓雅警分局線上快打警組趕到場時，已無鬥毆情況發生。
警方到場時，陳男坦承有對黃男動手，也情緒激動的說是黃先辱罵他才氣憤毆打，警力立即控制場面，並將雙方帶回派出所內，2人和解，未提出相關告訴，但警方為強勢嚇阻暴力事件發生，仍將動手打人的陳男依社會秩序維護法送辦。
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