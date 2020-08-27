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嘉縣前議員汪志敏涉詐領助理費交保 廉政官議會調資料

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導

台南市政府民族事務委員會前主委、嘉義縣前議員汪志敏，被檢舉以人頭虛報薪資方式，詐領助理費遭法辦，檢察官命以20萬元交保；汪志敏手機未接電話，汪的胞弟阿里山鄉代會副主席汪之龍說，他未擔任汪志敏的助理，他不清楚，檢察官將他請回。

議會目前正在召開臨時會，今天議程審查議案；議長張明達說，廉政官為辦案需要，昨天拿公文到議會調閱汪志敏擔任議員期間助理及薪資等相關資料，議會配合司法單位調查，廉政官到議會調查，他不在，由機要秘書李光耀代表接見協助。

李光耀說，2名廉政官拿公文來議會，請求協助調查，並非搜索查扣強制處分，議會總務人員配合調閱汪任議員期間，聘助理資料及薪資等，從上午8點調閱到下午2點才帶資料離去。

汪志敏是縣議會阿里山鄉第16屆、第17屆議員，任內服務熱誠，議會問政口才佳，表現受肯定；曾與汪志敏同事的資深議員，對汪涉詐領助理費感到意外，議長張明達在新議員上任，提醒議員留意聘任助理相關規定，避免觸法。　

嘉縣前議員汪志敏涉詐領助理費遭法辦，廉政官昨天到議會調資料，圖為議會大樓。 圖／取自議會官網
嘉縣前議員汪志敏涉詐領助理費遭法辦，廉政官昨天到議會調資料，圖為議會大樓。 圖／取自議會官網

薪資 李光耀 阿里山

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