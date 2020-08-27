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竹市警局長鄧學鑫溫情觸動 失蹤少年返家寄卡片感謝

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹一名陳姓男國中生上月中旬和父母發生爭執，獨自出門散心，卻遇上一名自稱「好心人」的陌生男子搭訕，給陳200元，並將其帶回桃園住處同住兩天，所幸警方積極協助，才在陳離家第5天尋獲，陳與家人團圓後，警察局長鄧學鑫展現溫柔面，苦口婆心勸導陳家庭溫暖重要性，成功觸動陳，於昨日製作卡片寄給警方，感謝協助與輔導。

陳男在卡片畫上可愛插畫，並寫到「感謝叔叔（警方）特地到桃園尋人，回家後他過得很好，很抱歉讓大家擔心，下次絕對不會再亂跑，讓大家來找他」。

上月16日，陳男與父母因課業問題大吵一架，負氣離家散心，在市區遇到一名陌生男子，對方給陳200元，還將其帶回住處同住，直到晚間陳的家人發現陳失蹤，向警方報案。

警方不敢大意，根據陳常出沒的地區進行地毯式搜查，並沿線調閱監視器，發現一名可疑男子在市區將陳帶走，立刻組成專案小組進行調查，於陳離家第5天在男子位於桃園住處將其尋獲。警詢後將該名陌生男子依略誘罪法辦。

陳男父母見愛子平安無恙，總算放下心中大石，感謝警方辛勞。除了警方社工員進行輔導，局長鄧學鑫也放下警方以往給人堅毅不拔的鋼鐵形象，溫柔勸導陳還是要回家才能獲得溫暖，終於觸動陳，讓他製作卡片感謝警方的用心。

陳男在卡片畫上可愛插畫，感謝警方辛勞。記者王駿杰／攝影
陳男在卡片畫上可愛插畫，感謝警方辛勞。記者王駿杰／攝影

警察 新竹 社工

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