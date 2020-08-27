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妻駕車「倒退嚕」撞死丈夫 丈夫卡車底守望隊抬車救人
台中市新社區中和街二段280巷昨晚發生一起意外事故，中國籍王姓婦人昨晚近10時開車載丈夫施男返家，將自小客車停於自家庭院空地後，施男正要關鐵門時，車輛突然往後暴衝撞上施男，施男遭撞擊卡於車底，送往東勢農民醫院急救，經搶救後仍不治，肇事原因由警方調查中。
昨晚9時57分，社區守望助隊巡邏經過台中市新社區中和街二段280巷時，發現1輛轎車橫停在路中間，45歲王姓婦人呆站在路旁，守望相助隊員發現地上有血跡，58歲施男被壓在車底，已無生命跡象，守望相助隊員、鄰居等5人合力抬高車子，將施男送醫急救，經搶救後仍不治。
王婦向警方供稱，當晚開車載丈夫回租屋處，她將車子停在家中庭院空地後下車，丈夫正要關鐵門時，車子卻突然往後暴衝撞倒丈夫，車子直到撞上護欄才停下，丈夫遭撞擊卡於車底下。
據了解，王婦嫁來台灣3年多，施男與王婦在此處租屋數月，兩人共同從事農產品事業。經警方酒測檢驗，王婦無酒駕，她肇事後情緒激動，嚇到說不出來，依過失致死罪嫌移送偵辦。
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