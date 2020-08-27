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花蓮男子夜間倒臥蘇花大馬路上 路過車輛輾斃後逃逸
花蓮縣秀林崇德村一名胡姓村民，昨晚不知何故倒在距住家僅約50公尺的馬路上，遭路過車輛輾壓，送醫不治；警方以車追人，2小時內在蘇花改攔下陳姓駕駛，駕駛表示不知道壓到人，酒測值為零，全案朝肇事逃逸方向偵辦。
這件意外發生在昨晚7時44分，地點在台9線167.6公里處蘇花公路崇德段北上一處紅綠燈前，為雙向4車道路段。53歲胡姓男子不明原因倒在慢車道上，遭北上車輛輾壓，附近居民發現報案，消防隊員趕到將胡送往國軍花蓮總醫院急救，因傷重在晚間8時56分不治。
花蓮縣新城警分局調閱監視器，發現事發時為綠燈，並掌握車號，以車追人，在2小時內就在蘇花改攔下涉嫌肇事的32歲陳姓駕駛。陳姓駕駛為北部人，來花蓮旅遊後昨晚北返，他到案後表示，並不知道有輾到人。
新城警分局副分局長張博皓呼籲，用路人駕車不得有超速、酒駕等違規行為並注意車前人、車動態，如發生車禍案件，不論是否有肇事責任，都要留在現場並將傷者即時救護或其他必要措施，以免因延誤就醫造成不必要的傷亡。
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