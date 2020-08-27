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夫妻吵架 丈夫盛怒下拿水果刀刺妻子11刀致死後自殘
桃園市平鎮區51歲黃姓男子，因長期與張姓妻子感情不睦，兩人昨晚再發生發生口角衝突，黃男憤而持廚房水果刀砍殺張女至少11刀，黃行兇後打電話給朋友，友人通知黃的女兒趕往並報警，警方到現場時張女已無生命跡象，送醫不治。
黃行兇後疑自殘往腹部刺6刀，送醫後上午仍在加護病房，雖然狀況穩定但還不能說話到仍要觀察，抽血檢測有輕微酒精反應。
警方追查，黃和妻子長時間不和，經常吵架，妻子原本已經搬出去和女兒住，不知道什麼原因本月10日又搬回來和黃住，但是兩人還是會為家務事小吵，黃甚至懷疑妻子外遇，儘管妻子否認但是黃仍質疑。昨天晚上兩人又吵起來，黃怒氣中到廚房拿水果刀往妻子張女刺，幾乎都集中在左半身，包括左頸一刀，左手臂8刀和左背兩刀穿刺，疑和左頸為致命傷。
黃的女兒接到父親朋友電話趕回平鎮家，警方也接到報案到場，發現黃和妻子兩人身上都有多處刀傷，倒臥在血泊之中，張女現場已無生命徵象，經送往醫院搶救，仍因傷重不治。
警方現場逮捕行兇的黃男，黃情緒激動，腹部刀傷疑為自殘，經送往醫院救治並無生命危險。黃嫌經醫院抽血檢驗有輕微酒精反應，及方調查現場並無外力介入情況，警方今天上午仍在釐清行兇動機。
據了解，黃男是開遊覽車，但工作、收入不穩定，妻子在工地打零工，兒子24歲、女兒19歲；夫妻是印尼華僑但是在台灣定居超過30年，已經有身分證，子女都在台灣出身，是一般上班族，一起在外租房子，也住父母家附近。
女兒曾問媽媽為什麼要搬回去和父親住，但是媽媽不說；至於夫妻為什麼吵架，因為黃男還不能做筆錄，警方要再釐清。
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