影／８旬老婦徬徨佇立街頭 暖警代尋愛子協助返家
黃姓老婦人因思念兒子，本月中旬西區搭公車至台中火車站要尋子，到達火車站後卻不知道該去哪裡找人，就在路邊呆站著，現場執勤的義交見狀遂報請警方協助，由立德所員警將老婦人帶返所後，順利聯絡其兒子到場將老婦人帶回家。
台中市警三分局政府立德派出所於8月15日上午接獲報案，指稱於東區復興路與大勇街口有名老婦人在該處徘迴許久，疑似迷失老人，警方到場只見黃姓老婦人手中拿著存摺、健保卡及1張寫有電話號碼的紙條。
巡佐嚴家治、警員林茂英跟老婦人攀談對話時，老婦口中直說著要去找大兒子，不過卻不知道住在哪裡，對大兒子資訊也一無所知。警方嘗試撥打紙條上的電話號碼，本以為應該是老婦人的家屬，沒想到接通後卻發現，該組號碼竟是地方電視台的客服電話，所幸警方將老婦人帶返所查證確認身分後，順利聯繫上老婦人家屬前來接回。
黃婦（81歲）的二兒子接獲通知趕到派出所，他表示大哥並未與媽媽同住，可能大哥上夜班在休息才沒接電話，不知道媽媽為何會跑到東區來，不過家人有注意到媽媽最近開始常出現失智症狀，十分感謝警方熱心為民服務，才能即時將媽媽接回家，日後也會更加留意媽媽的動向。
警方叮嚀家屬，未來母親外出最好有人陪伴，也不要讓她隨身攜帶如存摺等重要財物，才能避免遭到有心人士覬覦。另提醒家中長輩如曾有走失紀錄，可向社會局申請愛心手鍊，或在身上衣服、拐杖等隨身物品標示家人聯絡方式，以便盡速送走失者返家。
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