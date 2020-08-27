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影／中市路口大執法 交通安全大升級

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
台中市警局為維護路口安全及行人路權，提升用路人守法觀念，將於9月1日起進行路口大執法，為期1個月。圖／警方提供
台中市警局為維護路口安全及行人路權，提升用路人守法觀念，將於9月1日起進行路口大執法，為期1個月。圖／警方提供

路口的車輛及行人時常因搶快或未互相禮讓造成事故發生，而行人是所有用路人中最弱勢的族群，一旦發生事故往往造成嚴重的傷亡。為維護路口安全及行人路權，提升用路人守法觀念，台中市警察局將於9月1日起進行路口大執法，為期1個月。

台中市警局表示，本次路口大執法，重點項目包括「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」。

另警察局也指出西屯區台灣大道與安和路口、臺灣大道與惠來路口、台灣大道與惠中路口、台灣大道與文心路口、環中路與中清路口、環中路與西屯路口、環中路與市政路口、北屯區環中東路與太原路口、北區三民路與崇德路口、潭子區環中路1段與中山路口等10大易肇事路口將列為執法重點，以防止事故發生。

警察局局長楊源明特別呼籲民眾行經路口時應確實「慢、看、停」，並注意禮讓行人，營造安全友善交通環境；並強調「交通安全、民眾安心」，是警方執法的目的，呼籲民眾務必遵守交通規則，以共同守護本市交通安全與秩序。

台中市警局為維護路口安全及行人路權，提升用路人守法觀念，將於9月1日起進行路口大執法，為期1個月。圖／警方提供
台中市警局為維護路口安全及行人路權，提升用路人守法觀念，將於9月1日起進行路口大執法，為期1個月。圖／警方提供

警察 事故

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