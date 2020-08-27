影／中市路口大執法 交通安全大升級

路口的車輛及行人時常因搶快或未互相禮讓造成事故發生，而行人是所有用路人中最弱勢的族群，一旦發生事故往往造成嚴重的傷亡。為維護路口安全及行人路權，提升用路人守法觀念，台中市警察局將於9月1日起進行路口大執法，為期1個月。

台中市警局表示，本次路口大執法，重點項目包括「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」。

另警察局也指出西屯區台灣大道與安和路口、臺灣大道與惠來路口、台灣大道與惠中路口、台灣大道與文心路口、環中路與中清路口、環中路與西屯路口、環中路與市政路口、北屯區環中東路與太原路口、北區三民路與崇德路口、潭子區環中路1段與中山路口等10大易肇事路口將列為執法重點，以防止事故發生。