知本溫泉區金聯世紀酒店傳火警 房客緊急疏散無傷亡

台東知本溫泉區金聯世紀酒店今天凌晨1點30分在頂樓機房起火燃燒，消防局派出近20輛消防車及救護車趕往，酒店緊急疏散上百位房客及員工，所幸火勢在20分鐘內控制熄滅，沒有造成人員傷亡，虛驚一場。

縣消防局指出，指揮中心凌晨1點30分接獲通報後，即派遣知本、特搜、豐田及台東大隊前往，並通知110、台電、自來水公司協助救援，消防人員抵達現場時，趕緊拉起水線滅火，並派員從10樓往下逐一確認房客疏散。

消防人員到起火點勘查，確認是金聯世紀酒店燃燒點位於10樓頂的泡湯區更衣室及機房，燃燒面積約30坪，確認安全無虞後撤離，火警原因將待進一步調查。