受理報案查露天燃燒被投訴 苗警：巡邏守望都沒發現

苗栗市功維敘隧道南口上方苗28線（三湖道）路旁，讀者辜先生投訴8月25日下午5點多路過，發現露天燃燒雜物，他6點10分許向苗栗警察分局報案2通，警車開過去卻看不見、查不到；苗栗分局則回應，當天員警巡邏守望到晚上7點多都沒發現。

辜先生向聯合報系投訴指出，8月25日下午5點多發現「功維敘燃燒空汙」，6點10分報案2通，地點在功維敘農夫市集旁邊土地公，員警竟來電指稱找不到，還裝看不見，當時用路人都可以見證，他也有錄影拍照為證，報案後他再回現場，剛好遇到警車，警方竟沒看到一大團空汙白煙燃燒太離譜。

另外，他上網查環保署公布空氣品質監測結果，全台空品監測站去年測得空氣品質指標（AQI）達「橘色」、「紅色」警示次數，較前年減少706次，但苗栗縣不減反增，其中橘色警示75次，多了27次，增加幅度達6成，違法燒稻草警察找不到，環保局姍姍來遲執法不力，縣民受害。

苗栗分局調查，當天員警接獲報案後到現場查看，未發現燃燒雜物及煙霧，且為求慎重，查訪附近居民也沒有看到，報案人只告知農夫市集進去，員警無法釐清確切地點，並在周遭巡守，也沒有發現，巡邏守望至晚上7點多才離開，事後員警以電話向環保局反映，分局也會持續加強巡守。