越南籍移工參與盜伐林木 警政署專案查緝
警政署今天表示，近期各地山區盜伐林木案頻傳，且有逃逸失聯越南籍移工擔任「山老鼠」，以西部地區居多，已訂定「滅鼠專案」查緝。移民署也配合加強查緝失聯外籍移工。
警政署指出，近期發現，從原雇用地逃逸的失聯外籍移工加入盜伐林木集團，已要求保安警察總隊保第七總隊訂定「滅鼠專案」，加強查緝盜伐林木不法集團，並全面清查全台山區。
警方統計查緝盜伐林木案，民國107年查獲51件、逮119人，遭盜伐木材總重為2萬1750公斤；108年查獲80件、逮216人，木材總重為5萬742公斤；今年1月至7月查獲29件、逮89人，木材總重為12萬7071公斤。數據顯示，盜伐林木案件的木材重量逐年增加。
警方發現盜伐林木集團成員在東部以台灣人居多、西部則多由失聯越南籍移工參與「山老鼠」集團，失聯移工容易與員警爆發衝突，間接造成查緝風險。
此外，移民署統計，從106年至今，外籍人口協助盜伐林木案共9件、逮37人，以失聯越南籍移工為多數。
移民署指出，會與農業委員會林務局及檢警成立合作平台，除加強清查失聯移工外，也會把情資提供給檢警，一起打擊不法；呼籲失聯外籍移工主動投案，後續會把非法雇主、仲介列為重點查緝對象，聘用失聯外籍移工，相關單位可罰雇主新台幣15萬元到75萬元。
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