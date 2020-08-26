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美濃八旬老翁出外釣魚未歸 警方雨夜裡在山頂將他找回

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導

高雄近日頻降大雨，家住美濃的一名84歲老翁昨天前往杉林區釣魚，到深夜都沒回家，家人報案協尋，警方直至今天凌晨2點才在山區工寮找到他，結束一場虛驚。

旗山警分局表示，劉姓老翁昨天上午第一次到杉林區釣魚，因環境不熟，行車途中整輛車卡在溪溝上動彈不得，後又經人引導往山頂走，最後累得走不動，才在工寮外休息待援，但因入夜後沒回家，家人擔心才報警協尋。

杉林分駐所員警昨晚約10點半獲報，馬上請求勤務中心以電話定位劉姓老翁可能的位置，並在轄區內有溪流及民眾常釣魚的地方找人，由於山區收訊不佳，打了幾通電話雖與老翁聯繫上，但他無法描述精確位置，直到今天凌晨1點多有山區住戶報警，有名老人在內寮山頂，警方趕赴現場，才找到人。

警方表示，由於山區連日大雨，山路泥濘不堪，他們在暗夜中開了40多分鐘的車子，在在內寮山頂途中發現老翁的車子前輪懸空卡在2層樓高的溪溝上，但沒發現人影，繼續往山上找尋，才發現老翁虛弱坐在工寮外。

警方在杉林區內頂山找到呆坐工寮外的劉姓老翁，將他平安帶回。記者王昭月／翻攝
警方在杉林區內頂山找到呆坐工寮外的劉姓老翁，將他平安帶回。記者王昭月／翻攝
警方先在往內頂山途中，發現劉姓老翁卡在溪溝旁的汽車。記者王昭月／翻攝
警方先在往內頂山途中，發現劉姓老翁卡在溪溝旁的汽車。記者王昭月／翻攝

老翁 美濃

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