記錯車位誤認遭竊報案反被送辦 警：盼誤濫用公家資源

新北市江姓男子今年7月初因記錯停車地點，誤以車子遭竊，先在網路社群網站留言自力救濟，反遭警方依送社會秩序維護法造謠事件移送法辦，台北地院審理認為，江並無誤導、欺瞞別人的故意，裁定不罰。可抗告。

新店警方今回應表示，民眾若車輛遭竊主動報案，警方一定會全力偵辦，但不希望是因一己疏失而誤濫用公家資源才會依法送辦，既然法院裁定不罰，警方不會抗告。

新店警分局表示，今年7月3日下午約5時左右，執行網路巡邏發現江姓男子在網路社群網站「我們是新店人，好山好水，就是愛新店」臉書社團以本名PO文「大家好，我的車在斯馨一路的停車場被偷了，車號XXX-XXXX」，請大家有看到的話幫幫忙。」立即留言與江男連繫。

警方表示，江男所稱失竊地點斯馨一路位於江陵派出所轄區，警方動用6、7名警力，調閱市區監視器於當天下午6時，終於在碧潭派出所轄區新店區三民路找到停放在路邊收費停車格內的「失竊」汽車。

江男因記錯停車位置，以為車輛遭竊，向警方報案之前，先在在地臉書社團請鄉親幫忙尋車，經法院審理後，認為江並無誤導、欺瞞別人的故意，裁定不罰。