快訊

指控彰化萬人血清抗體蓋牌 陳時中道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

記錯車位誤認遭竊報案反被送辦 警：盼誤濫用公家資源

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市江姓男子今年7月初因記錯停車地點，誤以車子遭竊，先在網路社群網站留言自力救濟，反遭警方依送社會秩序維護法造謠事件移送法辦，台北地院審理認為，江並無誤導、欺瞞別人的故意，裁定不罰。可抗告。

新店警方今回應表示，民眾若車輛遭竊主動報案，警方一定會全力偵辦，但不希望是因一己疏失而誤濫用公家資源才會依法送辦，既然法院裁定不罰，警方不會抗告。

新店警分局表示，今年7月3日下午約5時左右，執行網路巡邏發現江姓男子在網路社群網站「我們是新店人，好山好水，就是愛新店」臉書社團以本名PO文「大家好，我的車在斯馨一路的停車場被偷了，車號XXX-XXXX」，請大家有看到的話幫幫忙。」立即留言與江男連繫。

警方表示，江男所稱失竊地點斯馨一路位於江陵派出所轄區，警方動用6、7名警力，調閱市區監視器於當天下午6時，終於在碧潭派出所轄區新店區三民路找到停放在路邊收費停車格內的「失竊」汽車。

江男因記錯停車位置，以為車輛遭竊，向警方報案之前，先在在地臉書社團請鄉親幫忙尋車，經法院審理後，認為江並無誤導、欺瞞別人的故意，裁定不罰。

新店警分局表示，尊重司法判決結果，不會抗告，也呼籲民眾有需要可直接到派出所求助，警方絕對願意協助民眾解決，而非先到網路社群網站發文自力救濟，甚至有可能因此落入不法之徒所設圈套。

圖為新店警分局。記者王長鼎／攝影
圖為新店警分局。記者王長鼎／攝影

碧潭 司法

延伸閱讀

女山友輕裝攻頂後迷途 急搜尋中雪山4天仍無著

邱顯智辦公室顧問遭指洩漏時力錄音 警證實已受理報案

遭影射外洩黃國昌錄音 邱顯智辦公室顧問：見一個告一個

新北安坑房價2字頭仍有人喊房價高 網嘆：太偏僻

相關新聞

五星級飯店泳池驚見糞便 網友崩潰：不知喝了多少糞水

網友日前入住台中一家五星級飯店，但與家人在飯店泳池游泳時竟發現有大便，不知已喝了多少口糞水，造成家人、小孩仍有心理陰影。...

女山友輕裝攻頂後迷途 急搜尋中雪山4天仍無著

57歲趙姓女山友攀登中雪山輕裝攻頂，8月22日下山途中脫隊迷途，她手機報案後疑似沒電，雪霸國家公園管理處、苗栗縣政府消防...

老外沒戴口罩遭司機拒載 肉身擋車恐吃官司

1名外籍男遊客昨天晚上10時在墾丁大街要搭高雄客運公車去高雄，司機要求他上車戴口罩時，外籍男不願戴，司機拒載闗門準備要駛...

買家要辦家族、教會遷葬？殯葬公司騙老人買千萬產品

林姓男子經營殯葬公司，涉嫌夥同業務假借仲介轉賣殯葬產品，向老人推銷靈骨塔位、骨灰罐及生前契約，收費後未協助交易，兩年得手...

婦人淋雨走入海中 海巡署人員及時拉回

高雄王姓婦人昨晚時，由中芸漁港觀景台前方沙灘走向海灘，海巡署中芸安檢所所長楊承蒼見狀，擔憂王婦做出憾事，及時在岸邊拉住王...

警員強制戒護精障男子就醫 遭男子持刀割傷額頭

嘉義縣警布袋分局轄區接近中午，發生1名男警員會同衛生所人員，強制戒護列管思覺失調症男子過程，遭男子拿小刀割傷前額，造成1...

連鎖藥局販售違規口罩 苗栗查扣近3萬片

針對民眾對市售口罩的疑慮，苗栗縣衛生局日前派員至轄區內的業者稽查，其中合康連鎖藥局竹南分店現場查獲民眾退貨或有疑慮的產品...

高雄五大易塞車路段 國道匝道口最易回堵

高雄市警局提出市區五大易塞車路段，分別為苓雅區中正一路高速公路至福德路段、三民區九如一路澄清路至大昌路段、左營、三民區交...

儲備空姐花蓮打工換宿 騎車自摔慘遭輾斃

花蓮昨晚7時左右，一名22歲葉姓女子騎普通重機，行經吉安鄉南濱路一段與華工三路口，疑似因工程道路縮減，欲閃避護欄時不慎往...

男攀登和平桃山跌倒手臂變形 空勤直升機吊掛送醫

51歲官姓男子攀登台中市和平區桃山，昨日在池有山三叉口往桃山山屋方向跌倒，導致右手臂變形疼痛，趕緊打119報案，空勤總隊...

七夕情人節 情侶在人行道上椅子女上男下疑演活春宮

昨天是七夕情人節，竟有一對情侶坐在人行道上椅子，以女上男下姿勢疑演出激情活春宮，被路過網友拍照，ＰＯ上臉書社團「新竹爆料...

3警遭思覺失調患者砍傷 盧秀燕：感謝警守護台中安全

台中市太平警分局3名員警昨天配合台中地方法院至社區處理強制執行案件時，遭租屋的思覺失調患者攻擊受傷，台中市長盧秀燕今天受...

熱門新聞

他20分鐘籌到2000萬交保 博弈網站金主投案

黃琪詐騙台大喬到景福病房 院方：匪夷所思

康友爆董座掏空案 公司提告兩會計師涉背信

前男友與人妻購買潤滑液 人夫發現妻下體感染獲賠

「假正義」打死人 說是要「幫警察」仍判17年徒刑

疑遭虐丟包喪命酒店男經紀被起底 曾在臉書PO賣身陪睡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。