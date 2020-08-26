買家要辦家族、教會遷葬？殯葬公司騙老人買千萬產品

林姓男子經營殯葬公司，涉嫌夥同業務假借仲介轉賣殯葬產品，向老人推銷靈骨塔位、骨灰罐及生前契約，收費後未協助交易，兩年得手上千萬元便解散公司，刑事局拘提林等7人，依詐欺罪嫌移送法辦。

據調查，林姓男子（32歲）在新北市三重區成立鴻顥公司，2017年起由業務接觸手上持有殯葬產品的老人，稱可協助轉賣，以買家要辦理家族或教會遷葬為由，慫恿加購大量商品，開價靈骨塔位12萬元、生前契約8萬元、骨灰罐5萬元，向老人收取現金或匯款。

林等人收錢後遲未協助交易，稱買家對產品不滿意，持續要求被害人加碼購買，如加購5萬元的內膽，或多花5萬元在骨灰罐刻經文，事後音訊全無，去年竟解散公司。

台北市一名7旬老婦購買50分生前契約損失400萬元，去年初報案。刑事局偵二大隊第二隊追查，本月19日在新北市、桃園市搜索犯嫌住處，拘提林等7人，犯嫌坦承根本沒買家。

刑事局初步清查6名被害人被騙700萬元，搜出帳冊發現20餘人受騙，多在北部，財損破1000萬元，其中有婦人拿出丈夫的郵局退休積蓄。

警方查扣教戰守則、被害人名冊，詢後移送林等7人，其中4人被法院裁定羈押，其餘交保或請回。