五星級飯店泳池驚見糞便 網友崩潰：不知喝了多少糞水

網友日前入住台中一家五星級飯店，但與家人在飯店泳池游泳時竟發現有大便，不知已喝了多少口糞水，造成家人、小孩仍有心理陰影。該家酒店表示，當天在泳池發現突發性的異物，現場人員已立即進行打撈處理，未來將會加強突發性檢視與管理，避免相關事件發生。

一名網友在爆料公社PO文，指他日前與家人入住台中一家飯店，但游泳時竟發現泳池有大便，不知已喝了多少口糞水，當下立即叫救生員撈糞，並跟大廳櫃檯反應，但等了1個小時不見回覆，再度詢問時，竟告知「因相關人員下班，且事件複雜需時間調閱釐清。」

原PO指出，救生員躲在荷花缸監視器死角偷滑手機，相關人員未善盡管理之責，竟讓沉在池底許久的糞便已有部份分解漂散泳池，家人、小孩至今因吃了大便水仍有心理陰影，事後飯店連一句正式道歉都沒有，冷漠態度令人心寒。且房間內設備多處老舊損壞，書桌抽屜貼皮剝落分岔出細木刺，多次要求飯店處理避免傷及幼童，並建議更換抽屜或貼膠帶隔離避免孩童受傷，卻僅表示已打磨處理，消極應對。

貼文一出引起網友熱議，有網友說「太扯了」、「太沒公德心了」、「好噁！這真的有陰影」，也有人說「沒人敢去了！貴死人的價格！嚇死人的品質」、「光想像我也有陰影了」。