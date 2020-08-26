婦人淋雨走入海中 海巡署人員及時拉回
高雄王姓婦人昨晚時，由中芸漁港觀景台前方沙灘走向海灘，海巡署中芸安檢所所長楊承蒼見狀，擔憂王婦做出憾事，及時在岸邊拉住王婦，但王情緒狀況仍不穩，由林園警分局中芸派出所員警安撫，並通知王的家人將她帶回。
據了解，昨天晚上9點多時，王婦（50歲）獨自在中芸漁港附近的鳳芸沙灘上，除一邊在岸際徘徊外，還有逐漸走入海中跡象，在一旁的楊承蒼見情勢不對，立即衝上前將王婦拉回。
當海巡署人員與一旁中芸派出所員警趕到時，王婦已被大雨淋成落湯雞，貌似情緒崩潰，在與王聊天的過程中，她仍不時透露出負面話語讓眾人擔憂，直到眾人一頓安撫後，她的情緒才逐漸穩定，由中芸所員警通知王的家人將她帶回。
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