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連鎖藥局販售違規口罩 苗栗查扣近3萬片

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

針對民眾對市售口罩的疑慮，苗栗縣衛生局日前派員至轄區內的業者稽查，其中合康連鎖藥局竹南分店現場查獲民眾退貨或有疑慮的產品，衛生局人員現場查封並責令業者保管，共計2萬8774片，衛生局今天發布新聞指出，合康連鎖藥局竹南分店販售的口罩沒有醫材廠商的完整包裝，是由業者自行貼標，不符合藥事法規定，衛生局將依法裁處3萬元以上、200萬元以下罰鍰，違規產品將全數運回新竹市總店，並由新竹市衛生局處理後續事宜。

苗栗縣衛生局藥事科指出，合康連鎖藥局公司在新竹市，苗栗縣竹南分店查獲民眾退貨的違規產品及店內庫存，並無完整包裝及核准字號，分店負責人表示口罩都是總公司配發的貨源，衛生局前往稽查時，店家已將民眾有疑慮的部分口罩下架，但部分仍在架上，此外也有其他廠牌的合格醫療用口罩販售，衛生局針對不符合藥事法規定的口罩進行查扣，總數達2萬8774片，都就地封存交由業者保管，藥局目前仍接受民眾退、換貨，屆時衛生局將一併清點數量，與封存的口罩一併以專車運回合康在新竹市的總倉，全案目前已由新竹檢方調查中。

苗栗縣衛生局局長張蕊仙提醒民眾，不要購買來路不明的產品，以免花錢又得不到應有的防護效果，除了徵用的防疫口罩已由衛生福利部食品藥物管理署專案公文核定分裝販售之外，其餘醫療口罩都必須有外盒及完整包裝標示，購買醫療口罩時要向藥局、藥房、衛生所或合法的醫療器材販賣業者購買，民眾可請業者指出包裝標示上的許可證字號或運用食品藥物管理署網站的「西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢」系統網頁查詢相關資訊，確認產品登錄核准的資料。

張蕊仙表示，民眾藉由網路平台購買醫療口罩，要確認賣家是否依「藥商(局)得於通訊交易通路販賣之醫療器材及應行登記事項」公告相關訊息，產品要有合法的來源管道、完整包裝及標示醫療器材核准字號，如有相關疑問請洽詢苗栗縣政府衛生局藥政科電話037-558080或就近各鄉鎮市衛生所。

苗栗縣衛生局日前派員稽查，在合康連鎖藥局竹南分店查獲民眾退貨或有疑慮的產品，現場查封有疑慮的口罩並責令業者保管共2萬8774片。圖／苗栗縣衛生局提供
苗栗縣衛生局日前派員稽查，在合康連鎖藥局竹南分店查獲民眾退貨或有疑慮的產品，現場查封有疑慮的口罩並責令業者保管共2萬8774片。圖／苗栗縣衛生局提供
苗栗縣衛生局日前派員稽查，在合康連鎖藥局竹南分店查獲民眾退貨或有疑慮的產品，現場查封有疑慮的口罩並責令業者保管共2萬8774片。圖／苗栗縣衛生局提供
苗栗縣衛生局日前派員稽查，在合康連鎖藥局竹南分店查獲民眾退貨或有疑慮的產品，現場查封有疑慮的口罩並責令業者保管共2萬8774片。圖／苗栗縣衛生局提供

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