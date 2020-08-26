高雄五大易塞車路段 國道匝道口最易回堵

高雄市警局提出市區五大易塞車路段，分別為苓雅區中正一路高速公路至福德路段、三民區九如一路澄清路至大昌路段、左營、三民區交界大中一、二路博愛路至鼎中路段、前鎮區中山四路鎮中路至金福路段，以及三民區民族一路同盟路至明誠路段。

昨天高雄市警察局長劉柏良率員，會勘左營區大中二路上國道10號文自路匝道後，發覺大中路上國道10號民族路匝道，因高速公路局興建連接國道1號北上車道的引道，上、下班交通尖峰時段，博愛路、文自路等主要道路左、右轉車流匯入大中二路後，遇前方路口紅燈，無法消化車流，在匝道口形成瓶頸，導致塞車。

今天上午，劉柏良再率員會勘苓雅區中正一路國道1號中正交流道的交通狀況，發覺問題與文自匝道口的狀況如出一徹。

劉柏良說，國道1號是高雄市民上、下班的主要道路之一，是國道如同市區道路的結果，造成交流道周邊道路都是塞車熱點，中正交流道更是最塞交流道。