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儲備空姐花蓮打工換宿 騎車自摔慘遭輾斃
花蓮昨晚7時左右，一名22歲葉姓女子騎普通重機，行經吉安鄉南濱路一段與華工三路口，疑似因工程道路縮減，欲閃避護欄時不慎往左側自摔，被同方向林姓男子駕駛的曳引車撞上，不幸爆頭身亡，詳細車禍原因尚待警方調查釐清。
據警方調查，今年畢業於雲林科技大學的葉女是嘉義人，考上華航儲備空姐，卻遇上疫情暫無法受訓。葉女因喜歡花蓮自然美景，便趁著空閒時間到七星潭附近民宿打工換宿。沒想到才工作1個月，昨天下班她向民宿老闆借機車到壽豐鄉吃冰，北返時發生車禍意外。
警方表示，葉姓女子昨晚騎乘普通重機，沿著南濱路1段，由南往北方向直行時不小心自摔，隨即擦撞護欄，倒向左側同方向行駛的曳引車，雖然葉女有戴安全帽，但事發突然，林男煞車不及，曳引車右後輪輾過倒在地上的葉女頭部，導致女子頭骨破裂當場身亡。
目前吉安鄉南濱路一路和華工三路口正進行道路拓寬工程，沿路放置紐澤西護欄，道路路寬縮減。警方初步研判，葉女發現道路縮減緊急煞車後往左側倒地，就被曳引車撞上，遭右後輪輾過慘死。
經查年約35歲的林姓曳引車男駕駛有適當駕照，酒測值為0，警方訊後依過失致死罪嫌將砂石車駕駛送辦，尚待檢警調查，釐清施工單位是否有過失。警方呼籲用路駕駛應隨時注意車前狀況，並與大車保持適當距離，以策安全。
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