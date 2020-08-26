男攀登和平桃山跌倒手臂變形 空勤直升機吊掛送醫

51歲官姓男子攀登台中市和平區桃山，昨日在池有山三叉口往桃山山屋方向跌倒，導致右手臂變形疼痛，趕緊打119報案，空勤總隊今早6時許出動直升機，將官男吊掛上直升機送往東勢河濱公園，送往東勢農民醫院治療。

官男與登山隊一行9人於本月24日攀登桃山，預計26日下山，但官男昨因攀登途中受傷，造成肩膀上臂處拉傷腫脹，意識清楚，但行走時會動到患處移動緩慢，困難路程需要有人背負，只好於桃山山屋休息，預計今早5點半天亮後開始下撤。

台中市消防局接獲新竹市消防局轉報，台中市消防局梨山分隊立即出動人員，會同雪霸國家公園管理處及保七總隊第五大隊前往救援。