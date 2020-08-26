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七夕情人節 情侶在人行道上椅子女上男下疑演活春宮
昨天是七夕情人節，竟有一對情侶坐在人行道上椅子，以女上男下姿勢疑演出激情活春宮，被路過網友拍照，ＰＯ上臉書社團「新竹爆料公社」，並揶揄兩人為了新竹市生育率非常拼命；也有網友改編外送廣告詞，留言「今晚，我想來點刺激的。」
據悉，這對男女雖動作激情，卻未裸露，雖引人注目，不過尚無觸法之虞。
不少網友看了po文，紛紛留言「沒有錢開房間直接這邊處理是滿合理的」、「情人節，造娃兒剛好而已」、「沒錢開房間 還是房間客滿？」、「可以用三倍卷去飯店啊為什麼要那麼省。」
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