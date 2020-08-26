七夕情人節 情侶在人行道上椅子女上男下疑演活春宮

昨天是七夕情人節，竟有一對情侶坐在人行道上椅子，以女上男下姿勢疑演出激情活春宮，被路過網友拍照，ＰＯ上臉書社團「新竹爆料公社」，並揶揄兩人為了新竹市生育率非常拼命；也有網友改編外送廣告詞，留言「今晚，我想來點刺激的。」

據悉，這對男女雖動作激情，卻未裸露，雖引人注目，不過尚無觸法之虞。