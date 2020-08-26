3警遭思覺失調患者砍傷 盧秀燕：感謝警守護台中安全

台中市太平警分局3名員警昨天配合台中地方法院至社區處理強制執行案件時，遭租屋的思覺失調患者攻擊受傷，台中市長盧秀燕今天受訪時說，市府對員警長期以來守護台中安全、解決市民問題，表示敬意與謝意，會全力善後與照顧；至於這對攻擊警方的堂姊弟之前有精神方面的就醫紀錄，相關單位已強制就醫。

台中市長盧秀燕今天上午參與烏日第4公墓轉型綠美化工程開工祈福典禮，她受訪時說，昨天有對堂姊弟情緒不穩，因為欠租所以他們的房東向警方與司法人員報案，由於他們情緒不穩定，包括市府社會局社工也到現場，結果這堂對姊弟持刀砍傷3員警，其中2人傷勢輕，包紮完就返回所裡休息，李姓警員傷勢情況較重，被傷的左大腿面積範圍較大，昨晚緊急開刀，開完刀回到病房後，昨晚她有特別探視慰問受傷李姓警員。