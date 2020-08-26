疑遭虐丟包喪命酒店男經紀被起底 曾在臉書PO賣身陪睡

昨晚疑遭凌虐丟包在新北市新莊區大漢溪堤防上喪命的張姓男子，背景被起底，他長相白皙清秀，不僅曾從事酒店經紀，之前還曾經自稱賭球輸錢，自己在臉書貼文賣身，讓此案更令人好奇，是什麼原因導致他被凌虐打死？是否涉及桃色糾紛？

據了解，張男曾經從事酒店經紀工作，但受疫情影響，暫時失業中。由於已經出門4天失聯，父母也猜不出到底發生什麼事？而張男家住新莊區，若被仇家押走、凌虐之後有意丟包，為何還把他載回居住地，扔在還算偏僻的大漢溪畔，卻是很容易被路人發現的大馬路邊？

而遍體麟傷的張男被尋獲後，警方擴大調閱監視器，鎖定1輛白色轎車、至少2名嫌犯犯案。該車從蘆洲方向駛抵新莊，丟包之後又往桃園方向逃逸，警方稍後便在樹林區保安街的花園夜市附近停車場，尋獲車輛。