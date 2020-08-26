台中中醫診所病患鉛中毒 超標受害者新增1人累計31人

台中中醫診所病患鉛中毒風暴，受害者再添一人。台中市衛生局今天說，盛唐、九褔中醫診所病患血中鉛含量超標再添1人。截至昨天為止，前往醫院檢查人數共403人，血中鉛含量超標人數31人；受理3位民眾中藥檢體4件，累計346件（包含主動稽查抽驗176件及99位民眾送驗170件）。中市衛生局將持續密切掌握民眾最新檢驗情況，並積極追查

衛生局說，市府持續配合檢調取得就醫患者名單，主動通知患者接受檢查，並加強稽查中醫診所、中藥販賣業者或藥商，抽驗是否違法販賣使用硃砂及鉛丹，若查獲有供應調劑或陳列販售硃砂等情事，一律移送法辦，嚴懲不法，絕不寬貸。目前全市中藥販賣業已全數稽查完畢，現場未查獲有不法使用禁藥情況。

衛生局說明，市府成立跨局處工作小組，持續關懷受害患者、協助受害者處理後續事宜。法制局也已成立專責窗口，並協調財團法人消費者文教基金會協助消費者爭取權益，辦理團訟收件作業，目前已主動聯絡受害民眾，進行後續求償。