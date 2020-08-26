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新北貢寮龍洞攀岩場疑釣客落海 無生命跡象搶救中
新北市消防局今天上午9點多接獲民眾報案，貢寮區龍洞一支岸際海域，疑有釣客失足落水，消防人員救起後沒有呼吸心跳，送醫急救中。
意外發生在上午9點12分，新北市貢寮區龍洞一支，民眾表示有人失足落水，消防局出動3分隊，人員10名、車輛4輛、船艇2艘，利用船艇接駁，溺水者年約30歲，OHCA，送貢寮保健站。溺水者一般衣物穿著，雙手有戴手套。
據指出，落水疑為釣客，在龍洞攀岩場落海，見被附近民眾救起，龍洞安檢所及貢寮消防分隊等前往救援，目前在醫院急救中。身分已由瑞芳警分局調查釐清。
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