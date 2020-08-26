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台東成功鎮打火弟兄 救護車上協助孕婦接生
台東縣成功鎮1名懷胎8個多月的孕婦，22日深夜突然肚子劇痛，家人打電話求助消防隊，救護車在轉院途中，婦人覺得羊水破裂，救護人員決定停下救護車，在救護車上接生，於23日零時順利產下男嬰，母子均安。
在救護車上協助接生的蔡姓護理師說，救護車轉院到馬偕醫院途中，孕婦突然說「羊水快破了，直要想要生了」。自己也有看見胎兒胎頭露出，雖非婦產科護理人員，但自己依照念護校時學到的知識研判，與救護人員將救護車停在路旁協助接生。
縣消防局統計，今年初至今已在救護車上分享了16個新生命，呼籲孕婦應依照醫師指示定時回診及注意胎兒徵象，即將臨盆時應隨時注意自身安全及生產跡象，可自行送醫或通知消防局救護人車前往協助。
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