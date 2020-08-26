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未婚婦人網遇國際愛情騙子 誆稱戰地醫生險得逞
網路詐騙集團以外國人身分詐騙台灣女子，近來層出不窮，警方大力宣導，仍有人半言半疑掉入陷阱；屏東縣枋寮分局楓港派出所昨天接獲枋山郵局來電，表示有名中年婦人要匯12萬元到某郵局帳號，疑似遭到詐騙，請警方到場協助，警員拆穿詐騙集團謊言並舉相關受騙實例，未婚婦人頻頻謝說：「差點被愛情沖昏頭了！」。
枋山派出所警員陳柏弦員到場時，見名中年婦人在櫃檯前欲匯款12萬元，郵局員工正在一旁勸阻，經了解，中年女稱在網路上認識1名外籍男性友人，透過臉書互加好友聊天，告知未婚後，每天噓寒問暖，對方表示在敘利亞擔任戰地醫生，想要來台與她共同生活，要她幫忙寫信至聯合國，才可以以離開敘利亞到台灣，並提供LINE軟體一個名稱為「聯合國」的帳號，並稱以該帳號為醫生購買保險才能來台灣，她不疑有詐，準備幫助外籍男友來台相會。
員警聽完後認為與常理不符，且所提供的帳號竟是台灣的郵局帳號，以經驗判斷，該女應該是遇到詐騙集團常用的國際愛情騙子手法，馬上舉出新聞相關案例及種種不合常理的手法，如聯合國怎麼會用LINE來回復訊息，聯合國匯款怎麼會有本國郵局的帳戶等，女子這才意識到是遭詐騙，感謝警方及郵局的積極勸阻，避免遭受損失。
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