影／橫行囂張率眾砸花店毆員工 台南「陸橋幫」8人落網

台南市麻豆警分局報請台南地檢署檢察官指揮，昨天兵分多路在台南市官田、將軍及新化等地區破獲橫行地方之暴力組織，查獲以26歲的羅姓男子為首「陸橋幫」犯罪集團共8人，查扣空氣手槍2支、球棒2支、鐵棒1支、藍波刀2支、短刀1支等證物，訊後今天依違反組織犯罪條例、殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆、毀損、強制、恐嚇及公共危險等罪嫌送辦。

警方指出，羅姓男子所率領之不法組織「陸橋幫」去年10月才因涉犯多起傷害、恐嚇、妨害自由、聚眾滋事等罪行，被依違反組織犯罪條例等罪行移送地檢署偵辦，並羈押至今年2月，羈押期滿才釋放不久，羅嫌等人仍不知悔改，今年4月起在官田、下營、柳營及北區等地率眾犯下多起聚眾鬥毆、傷害、恐嚇、毀損及公共危險等犯行。