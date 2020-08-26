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影／橫行囂張率眾砸花店毆員工 台南「陸橋幫」8人落網
台南市麻豆警分局報請台南地檢署檢察官指揮，昨天兵分多路在台南市官田、將軍及新化等地區破獲橫行地方之暴力組織，查獲以26歲的羅姓男子為首「陸橋幫」犯罪集團共8人，查扣空氣手槍2支、球棒2支、鐵棒1支、藍波刀2支、短刀1支等證物，訊後今天依違反組織犯罪條例、殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆、毀損、強制、恐嚇及公共危險等罪嫌送辦。
警方指出，羅姓男子所率領之不法組織「陸橋幫」去年10月才因涉犯多起傷害、恐嚇、妨害自由、聚眾滋事等罪行，被依違反組織犯罪條例等罪行移送地檢署偵辦，並羈押至今年2月，羈押期滿才釋放不久，羅嫌等人仍不知悔改，今年4月起在官田、下營、柳營及北區等地率眾犯下多起聚眾鬥毆、傷害、恐嚇、毀損及公共危險等犯行。
今年6月，因其黨羽與某花店老闆有金錢借貸糾紛，一言不合下，竟率眾至店內砸毀門窗、監視器螢幕等財物，隔日又再次前往花店砸毀鐵門、電錶等物品，數日後又將花店員工毆打成傷，復於數周後前往花店老闆住家砸毀大門、玻璃等財物，行徑十分猖狂，嚴重影響地區治安。
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