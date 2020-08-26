嘉義市暗夜車禍一人受傷 肇事者丟下車跑了
34歲李姓男子今天凌晨3時46分駕車行經嘉義市北港路與世賢路口，與一輛黑色轎車發生碰撞，消防局德安分隊獲報到場，發現李男四肢疼痛，但無明顯外傷，送醫治療，但黑色轎車上卻空無一人，車主離開現場，警方目前仍在聯繫車主到案，釐清事故原因。
李男表示，當時他綠燈直行被撞時，被黑色轎車撞到，一時疼痛無法離開車內，但依稀看到黑色轎車上有人離開，後來他疼痛較緩解，就自行脫困；因兩車車頭嚴重毀損，黑色轎車還沒熄火，救護員擔心車主是被噴飛才不在車內，擴大在現場搜索，但未見人影。
警方調查，李男駕車行經世賢路北往南，與行駛北港路東向西的黑色轎車發生碰撞，黑色轎車上無人，但車內沒有違禁品，該車登記車主戶籍是外縣市，還在釐清是否涉及肇事逃逸責任，或是因受傷自行就醫，已先行將車吊離現場。
市府消防局指出，深夜駕車多留意，行駛或騎乘車輛時注意車前狀況，行經路口時須留意左右來車並放慢車速，提前打方向燈，多一分注意就可減一分災禍，以確保行車安全。
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