未成年少女深夜負氣離家獨坐加油站 由潮州員警勸回家

屏東潮州一名17歲林姓少女日前與家人發生爭吵，手機遭父親沒收，於凌晨負氣離家，獨自坐在潮州鎮四維路某間加油站內，經加油站員工與員警勸說並安撫下，林女才願意與母親返家。

屏東潮州一名17歲林姓少女24日凌晨1時許，獨自坐在潮州鎮四維路某間加油站內的椅子上，經加油員工詢問，林女不願開口回應，無奈之餘，加油站員工只好報警處理。

警方獲報，前往該加油站了解情況，林女見警方到場，神情更加緊張，也不願意表示身分，經員警不斷安撫，並拿出紙筆請林女，讓她寫下姓名與聯繫資料，才順利聯繫上林女家人。

待林女情緒穩定後，才願意向警方表示，方才在家中受父親責罵，又被沒收手機心情不佳，才會負氣離家出走。直到林女的母親到場，經警方勸說，林女才願意與母親返家。