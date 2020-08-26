未成年少女深夜負氣離家獨坐加油站 由潮州員警勸回家
屏東潮州一名17歲林姓少女日前與家人發生爭吵，手機遭父親沒收，於凌晨負氣離家，獨自坐在潮州鎮四維路某間加油站內，經加油站員工與員警勸說並安撫下，林女才願意與母親返家。
屏東潮州一名17歲林姓少女24日凌晨1時許，獨自坐在潮州鎮四維路某間加油站內的椅子上，經加油員工詢問，林女不願開口回應，無奈之餘，加油站員工只好報警處理。
警方獲報，前往該加油站了解情況，林女見警方到場，神情更加緊張，也不願意表示身分，經員警不斷安撫，並拿出紙筆請林女，讓她寫下姓名與聯繫資料，才順利聯繫上林女家人。
待林女情緒穩定後，才願意向警方表示，方才在家中受父親責罵，又被沒收手機心情不佳，才會負氣離家出走。直到林女的母親到場，經警方勸說，林女才願意與母親返家。
對此，潮州警方呼籲，若加中子女經常性翹家，家長應多付出耐心與關懷，以溝通理解代替嚴厲指責，並與校方、警方建立良好的聯繫管道，如有失聯情形應儘速向當地派出所報案，同時務必提供完整資料，以利協尋。
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