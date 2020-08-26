影／北市路樹根部腐爛倒塌 壓到公車幸無人傷
一輛公車昨晚行經台北市松山區敦化北路，車身突遭不明物體撞擊，許姓公車司機下車查看，發現是巨大路樹傾倒，確認無安全疑慮後，先請乘客下車並報案。據調查，路樹是因根部腐爛，公車頂部及後側輕微毀損。
許男（42歲）昨天晚上9點多，開公車行經敦化北路往松山機場方向時，突遭路邊傾倒的路樹壓住車身，警方獲報通知公園管理處，也在現場交通管制，防止第二次車禍發生。
公園管理處派員到場勘查，發現是路樹的根部腐爛，通知貨車將傾倒的路樹移除。這起事故無人傷亡。
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