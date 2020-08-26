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影／越南女子相信找到真愛 險些落入國際愛情騙局

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

越南來台的阮姓女子疑似落入國際愛情網路詐騙的圈套，上周在苗栗縣後龍鎮一家銀行準備轉帳11萬5000元到國外，行員查覺有異通報警方，及時攔阻她匯款，經員警一再說明，女子才恍然大悟，驚覺自己險些受騙上當。

竹南警分局指出，後龍分駐所警員張宗育19日服巡邏勤務時，接獲鎮內一家銀行行員報案，有一名女子疑遭詐騙欲匯款轉帳大筆金額，需要警方到場協助；張宗育獲報趕往，到場發現阮姓女子臨櫃要匯11萬5000元給國外友人，但警員查證她是在網路社群認識這名國外友人，交往過程對方以不斷噓寒問暖，讓女子覺得找到真愛。

但對方後來聲稱公司經營失利、周轉不靈，要她匯款協助公司度過難關，警員一聽立即判定這是典型的國際愛情詐騙案，實施反詐騙宣導，但女子堅信對方是真愛且「確有其人」，警方將她帶回分駐所一再說明勸導，阮姓女子才驚覺受騙，對警方及銀行行員的熱心非常感激，讓她保住財產。

竹南警分局分局長楊贊鈞表示，民眾網路交友應多加小心，近來屢有國際愛情詐騙犯上網截圖面貌姣好的男性照片，當成 LINE或臉書大頭照與人互動，並謊稱擁有一般人羨慕的收入或嚮往的職業，且不斷噓寒問暖，等被害人感情漸深後，對方就謊稱投資失利或家中有困難，或要買機票來台見女方等理由要求對方匯款，女方如無力再提供金援，隨即封鎖消失；呼籲民眾及銀行行員如發現有人欲匯款大筆金額或在提款機前手持電話聽從指令操作，請立即阻止並撥打110或就近派出所報案，警方將提供即時協助。

阮姓女子疑遭詐騙到銀行要轉帳匯出11萬5000元，警方接獲行員通報，到場阻止詐騙案發生。圖／竹南警分局提供
阮姓女子疑遭詐騙到銀行要轉帳匯出11萬5000元，警方接獲行員通報，到場阻止詐騙案發生。圖／竹南警分局提供
阮姓女子疑遭詐騙到銀行要轉帳匯出11萬5000元，警方接獲行員通報，到場阻止詐騙案發生。圖／圖／竹南警分局提供
阮姓女子疑遭詐騙到銀行要轉帳匯出11萬5000元，警方接獲行員通報，到場阻止詐騙案發生。圖／圖／竹南警分局提供

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