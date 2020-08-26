影／越南女子相信找到真愛 險些落入國際愛情騙局

越南來台的阮姓女子疑似落入國際愛情網路詐騙的圈套，上周在苗栗縣後龍鎮一家銀行準備轉帳11萬5000元到國外，行員查覺有異通報警方，及時攔阻她匯款，經員警一再說明，女子才恍然大悟，驚覺自己險些受騙上當。

竹南警分局指出，後龍分駐所警員張宗育19日服巡邏勤務時，接獲鎮內一家銀行行員報案，有一名女子疑遭詐騙欲匯款轉帳大筆金額，需要警方到場協助；張宗育獲報趕往，到場發現阮姓女子臨櫃要匯11萬5000元給國外友人，但警員查證她是在網路社群認識這名國外友人，交往過程對方以不斷噓寒問暖，讓女子覺得找到真愛。

但對方後來聲稱公司經營失利、周轉不靈，要她匯款協助公司度過難關，警員一聽立即判定這是典型的國際愛情詐騙案，實施反詐騙宣導，但女子堅信對方是真愛且「確有其人」，警方將她帶回分駐所一再說明勸導，阮姓女子才驚覺受騙，對警方及銀行行員的熱心非常感激，讓她保住財產。