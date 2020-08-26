撞壞西濱鳳鼻限高門架竟逃逸 警將循監視器畫面逮人

又遭超高車輛撞擊！一輛拖板車載怪手機具台22日下午約3點50分，行經台61快速道路北上線，進鳳鼻尾隧道前撞上限高4.6公尺的型鋼門架，駕駛下車短暫查看後，趁著警方未到場急忙開車離去，西濱北工處當下已報警處理，事後也提供隧道內外相關監視器影片，盼警方盡快揪出肇事者。

西濱北工處表示，駕駛發現撞上限高型鋼門架後，曾下車短暫查看，由於撞擊聲音非常大，附近的協榮加油站人員也衝出查看，駕駛一看不對，趁人員尚未聚集，警方也未到場前，趕忙上車逃逸，但是進入隧道後應覺得不妥，又將車停靠路肩，再次下車查看，疑似調整機具高度，最後仍揚長而去。