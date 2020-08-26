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撞壞西濱鳳鼻限高門架竟逃逸 警將循監視器畫面逮人

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

又遭超高車輛撞擊！一輛拖板車載怪手機具台22日下午約3點50分，行經台61快速道路北上線，進鳳鼻尾隧道前撞上限高4.6公尺的型鋼門架，駕駛下車短暫查看後，趁著警方未到場急忙開車離去，西濱北工處當下已報警處理，事後也提供隧道內外相關監視器影片，盼警方盡快揪出肇事者。

西濱北工處表示，駕駛發現撞上限高型鋼門架後，曾下車短暫查看，由於撞擊聲音非常大，附近的協榮加油站人員也衝出查看，駕駛一看不對，趁人員尚未聚集，警方也未到場前，趕忙上車逃逸，但是進入隧道後應覺得不妥，又將車停靠路肩，再次下車查看，疑似調整機具高度，最後仍揚長而去。

西濱北工處指出，除型鋼門架被撞歪，上方的號誌也因撞擊下垂約2公尺，電線懸掛於現場擺動，差點造成後方車輛撞擊，所幸中華工程人員獲報後，迅速處理未造成二次傷害，隧道內設備也未損壞，估計損失約30萬元。當下也立即報警，提供隧道內外相關監視器影片，也請警方調閱附近路口監視器，揪出肇事者。

台61快速道路北上線進鳳鼻尾隧道前限高型鋼門架遭超高車輛撞擊，型鋼門架被撞歪。圖／西濱北工處提供
台61快速道路北上線進鳳鼻尾隧道前限高型鋼門架遭超高車輛撞擊，型鋼門架被撞歪。圖／西濱北工處提供
台61快速道路北上線進鳳鼻尾隧道前限高型鋼門架遭超高車輛撞擊，型鋼門架被撞歪。圖／西濱北工處提供
台61快速道路北上線進鳳鼻尾隧道前限高型鋼門架遭超高車輛撞擊，型鋼門架被撞歪。圖／西濱北工處提供

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