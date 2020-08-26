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影／鬼月廟會陣頭街頭打架 清水警方帶回二人
台中市清水區前晚有廟會，發生打群架，警方快打部隊到場，未發現打架情形，昨天凌晨帶回二名滋事陣頭分子，網友說，這些打架男子的兇狠樣，比鬼月的鬼還恐怖；更有人發現，打架人群中，幾乎沒人戴口罩。
多名男子在街頭大打出手，網友說鬼月已到，好兄弟看到這種打架畫面一定很開心，也有人發現，打架人群中，幾乎沒人戴口罩，臉書黑色豪門企業的影片中，多名男子拿椅子猛砸，模樣兇狠。
台中市清水警分局今天說明，前晚10點51分，清水區頂三庒路77號三元宮辦理遶境活動，因陣頭為祝壽進場順序，引發口角肢體衝突，清水分局接獲報案後立即派遣警力到達現場，未發現打架及人員受傷等情事。
警方立即在現場查訪廟方及現場民眾，發現確實有打架，三元宮廟方及陣頭人員都推稱不知係何陣頭鬧事；昨天凌晨2點，警方將涉案20歲許姓男子、23歲李姓男子帶回分局說明，將陸續通知相關人員到場說明，以釐清案情；清水警分局呼籲，對於各項廟會活動因保持虔誠及理性，若發生暴力鬥毆事件警方決不寬貸。
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