影／鬼月廟會陣頭街頭打架 清水警方帶回二人

台中市清水區前晚有廟會，發生打群架，警方快打部隊到場，未發現打架情形，昨天凌晨帶回二名滋事陣頭分子，網友說，這些打架男子的兇狠樣，比鬼月的鬼還恐怖；更有人發現，打架人群中，幾乎沒人戴口罩。

多名男子在街頭大打出手，網友說鬼月已到，好兄弟看到這種打架畫面一定很開心，也有人發現，打架人群中，幾乎沒人戴口罩，臉書黑色豪門企業的影片中，多名男子拿椅子猛砸，模樣兇狠。

台中市清水警分局今天說明，前晚10點51分，清水區頂三庒路77號三元宮辦理遶境活動，因陣頭為祝壽進場順序，引發口角肢體衝突，清水分局接獲報案後立即派遣警力到達現場，未發現打架及人員受傷等情事。