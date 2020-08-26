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花蓮女子騎車不慎自摔 慘遭曳引車輾斃
花蓮一名年約22歲葉姓女子騎普通重機，於昨天晚間7時左右，在吉安鄉南濱路1段與華工3路口不慎自摔，立即被同方向林姓男子駕駛的曳引車撞上，不幸爆頭身亡，詳細車禍原因尚待警方調查釐清。
警方表示，葉姓女子昨晚騎乘普通重機，沿著南濱路1段，由南往北方向直行時不小心自摔，隨即擦撞護欄，倒向左側同方向行駛的曳引車，雖然葉女有戴安全帽，但事發突然，林男煞車不及，曳引車右後輪輾過倒在地上的葉女頭部，導致女子頭骨破裂當場身亡。
經查年約35歲的林姓曳引車男駕駛有適當駕照，酒測值為0，整起事故仍在調查當中。警方呼籲用路駕駛應隨時注意車前狀況，並與大車保持適當距離，以策安全。
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