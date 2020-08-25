婦人上「雲募集」求金援 警方發覺騙詐集團滲透

高雄警方發現婦人向「Airtripp Funding（雲募集）」的求援訊息，疑接到詐騙集團的假金援訊息。圖／翻攝自Airtripp Funding 社群網站「Airtripp Funding（雲募集）」，原本是個人跨國募資集資金、實現計畫的管道，但高雄警方卻發現這網站疑遭詐騙集團滲透；1名婦人透過這網站求援，遇到自稱英國籍牧師稱要幫忙，但得先支付1筆手續費，她去匯款時，銀行行員發覺收款帳戶曾被通報為警示帳戶，才知道金援可能是場騙局。

50歲的劉姓婦人是嫁來台灣的泰國籍華僑，因仍住泰國的妹妹身體狀況不佳，劉婦無法長期資助妹妹，她獲悉「Airtripp Funding」是國際間可以尋求金援的管道，便寫下妹妹的遭遇，希望能獲專國際奧援。

劉婦寫下求援內容後，1名自稱英國籍牧師墨菲（Murphy）留言給劉婦，說可以匯給美金8萬元幫助她妹妹，並貼上幾張教堂照片取信劉婦，令她相當興奮。不過，後來對方告訴她，須先支付1筆手續費約台幣5萬元供「認證」，劉婦信以為真，到銀行匯款。行員發覺劉婦要匯款的收款帳戶，卻曾被通報為警示帳戶，趕緊請警方到銀行勸阻劉婦匯款。高雄市警三民二分局覺民派出所副所長郭皇麟、警員黃家華到場，檢視劉婦與對方的對話訊息，告訴劉婦對方的帳戶有問題，及時勸阻劉婦匯款。