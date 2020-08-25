12歲男童遭開紅單惹議 警方：違規穿越馬路

有民眾在臉書社群貼出12歲兒子拿到交通違規罰單，引來網友熱烈議論，土城分局對此表示，男童違規穿越車道，險遭綠燈車輛撞上，員警才會當場開單告發。

這名網友貼文稱返家時見小朋友呆坐不語，經詢問，男童才把罰單拿出來，此一網友說明，不是小朋友就可以違規，而是勸導是否比較有效果，他抱怨完了還是會去繳清罰單。而此一貼文引來網友熱議。

土城分局說明，員警於24日下午1時30分於土城區廣福、廣興街口看見男童違規穿越車道，險遭綠燈車輛撞擊，才會上前攔下男童並依違規穿越車道行為開出新台幣300元罰單。

警方呼籲，馬路如虎口，用路人應把握「慢、看、停」原則，且為避免發生意外，行人穿越路口時請走斑馬線，且不闖紅燈，以保障用路人安全。