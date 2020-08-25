疑未選中想選單位精神恍惚 替代役男墜樓送醫
鍾姓替代役男今天在台中成功嶺訓練班參加「役別甄選」後，疑未選中想選的單位，精神恍惚自3樓墜下，緊急送醫後幸僅輕傷，詳細意外原因，役政署正調查中。
內政部役政署表示，第215梯次鍾姓替代役男，今天上午10時40分參加役別甄選後，疑似因想選擇的單位都已額滿，上樓如廁時精神恍惚，自3樓意外墜下，經救護車緊急送往烏日林新醫院救治。
役政署指出，經院方急診處置後，鍾男目前意識清醒，電腦斷層結果頸椎及手腳均無骨折，顱內及體內無出血，外傷為胸口約手掌大小擦傷及左右手肘擦傷，醫生評估無須住加護病房，後續住院觀察。
役政署已請替代役訓練班查明鍾男墜樓詳細原因，並通知鍾男家屬，後續加強關懷諮商與身體照護。
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