北市警揭行人十大肇事路口 9月啟動大執法

台北市警察局交通警察大隊今天公布北市行人10大易肇事路口，大安區「信義路、建國南路口」以28件居冠，9月起將展開為期1個月的路口安全大執法，以維護行人通行安全。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，統計北市今年1月起至8月21日止的行人交通事故，共造成15死、1248傷；較去年同期死亡數減少5人，但受傷人數則增加25人。

其中，肇事原因以車輛「搶越行人穿越道（不禮讓行人）」及「未注意車前狀況」為主，發生地點在路口範圍最多。

根據交通警察大隊統計北市近3年行人交通事故資料，今天也公布北市行人10大易肇事路口，前3名分別為大安區「信義路、建國南路口」28件；其次為中山區「民生東路、林森北路口」的22件；以及萬華區、中正區相鄰的「中華路、漢口街口」，和中山區「民權東路、林森北路口」均為21件。

另外還包括「民權東路、林森北路口」「西園路、和平西路口」「民權東路、光復北路口」「民權東路、松江路口」「民生西路、重慶北路口」「大南路、承德路口」及「士商路、中正路口」等。

交通警察大隊表示，為維護行人通行安全，自9月1日起將展開為期1個月的路口安全大執法，執法重點鎖定汽機車在路口不暫停禮讓行人等4種情形取締，首先為路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內未禮讓行人優先通行者。

其次，路口有人指揮時，未聽從指揮通過路口者；以及一群行人穿越行人穿越道時，汽、機車未禮讓行人完全通過路口，強行進入行人穿越道，迫使行人分散成兩群者；最後為行人穿越路口時，汽、機車強行進入行人穿越道，造成行人驚嚇、後退或停等者。

交通警察大隊指出，上述情形違者將依道路交通管理處罰條例第44條規定「汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰」。

另，駕駛汽車行近行人穿越道，若遇有攜帶白手杖或導盲犬的視覺功能障礙者時，不暫停讓視覺功能障礙者先行通過者，處2400元以上7200元以下罰鍰。

為加強行人事故防制，交通警察大隊也邀請台北市市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩擔任交通特派員，加強宣導路口「慢、看、停」交通安全觀念，呼籲共同營造車輛禮讓行人及行人安全的友善交通環境。