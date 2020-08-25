門前貴盆栽整排被偷 警查出熱愛花草男騎車載回家送辦

田姓女子門前貴盆栽被偷十多盆，警查出熱愛花草男子騎車載回家，共找回12盆。記者周宗禎／翻攝 台南市永康區從事園藝教學的田姓女子，將栽種的數十盆羅漢松、圓榕、真柏等貴樹種盆栽放在自家門前供路人觀賞，月初開始陸續遭不明人士前後4次偷走。永康警分局昨獲報追查發現61歲江姓男子涉嫌通知到案說明，他自知犯法帶員警回住家、在樓頂找回贓物12盆，初估價值至少2萬元，依竊盜罪嫌函送南檢偵辦。

江嫌供稱，因為熱愛花草園藝，自家頂樓已經營成空中花園，見路旁民宅前整排盆栽整理的非常美麗，一看再看愛不釋手，才利用深夜民眾熟睡疏於注意之際，騎乘電動車陸續行竊，每次載走3盆，帶回家慢慢欣賞，最近連日下大雨，也澆不熄行竊念頭。

永康分局表示，被害人昨到住家附近的永信派出所報案。員警擴大調閱相關畫面事證，不到一天即查獲江嫌，並追回被竊取盆栽，被害人見自家照顧的盆栽失而復得，十分感謝。