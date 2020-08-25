南投公車失控衝撞路旁店家 駕駛疑驅趕蜜蜂肇禍

一輛南投公車18日行經日月潭水社地區中山路時，駕駛疑因驅趕蜜蜂而失控衝撞路旁店家，造成一名員工受傷；事故發生後，轄區集集警分局今天表示，將加強取締日月潭違規公車。

南投客運一輛公車18日行經日月潭水社地區時，駕駛疑因揮手驅趕蜜蜂而偏移車道，擦撞路旁出租自行車的店家。一名遭波及受傷的員工指控客運公司不聞不問，甚至只給新台幣200紅包。

對此，客運公司今天回應表示，已請保險公司儘速處理，絕對負責，沒有不關心。

對於日月潭發生公車事故，轄區南投縣警察局集集分局今天下午表示，當天接獲通報，日月潭派出所員警立即前往處理，除協助傷患送醫、測繪現場圖，另為釐清案情，也調閱現場監視器及公車行車紀錄器，此案後續處理將依道路交通事故處理規範等規定辦理。

根據集集警分局初步調查，這輛由日月潭發車沿中山路往魚池方向行駛的南投客運公車，司機疑為驅趕車內蜜蜂，導致公車失控，不慎衝撞自行車出租店招牌及店前招攬生意的店員，導致店家招牌、腳踏車損毀及店員受傷；受傷店員不滿肇事者處理態度，表示要提告。

集集分局長康健浚說，公車行駛鬧區道路應注意前方動態及減速慢行，勿有超速、超載等違規行為，否則將依法製單告發並加強取締，呼籲業者要求所屬司機開車遵守法規，共同維護交通安全。

一對比利時籍網紅情侶7月駕車前往日月潭時，拍影片暗指遭砂石車「逼車」，引發大眾關注，當時集集警分局也表示會強化取締砂石車超速、超載、闖紅燈、違反禁駛、爭道等違規駕車行為。