影／KTV歡唱起口角 台南2少女釣蝦場外圍毆1女

台南市北區一家複合式釣蝦場外，本月22日凌晨5點多，發生兩名少女圍毆一名少女，還有人把影像PO上網，轄區台南市警五分局今天得知此訊息後，馬上連絡到3人，被打少女表示自己沒有受傷，不願提告，警方請來少女家長並要求家長加強管教，並通知少年隊和教育局追蹤約束。

黑色豪門企業臉書社團今天約凌晨零點30分，有人PO上一段影片，身穿白色上和藍色上衣少女，拳打腳踢黑色上衣少女，過程中有人破口大罵三字經，還有人喊不要打她的頭。

警方說，三名15歲國中少女到釣蝦場附設KTV唱歌，黑色上衣和白色上衣少女為了細故起口角，白色上衣少女向藍色上衣少女訴苦後，兩人聯手在釣蝦場前停車場動手毆打黑色上衣少女。

市警五分局看到網路PO文後，循線找到三名少女，但黑色上之少女表示自己沒有受傷，不願意提出傷害告訴。員警除通知少年隊和教育局追蹤約束，並告誡動手打人少女，並要求家長加強管教。