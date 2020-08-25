男子傳訊「可能活不下去」 警方搜索3小時內找到人

高雄林姓男子疑似因遭公司留職停薪，心情鬱悶下，離家候用Line向妻子傳訊息「可能活不下去」，讓林的家人相當緊張。記者邱奕能／翻攝 高雄林姓男子疑似因遭公司留職停薪，心情鬱悶下，離家後用Line向妻子傳訊息「可能活不下去」，讓林的家人相當緊張；經通報轄區警方鼓山分局，員警在3小時內，找到坐在超商內喝咖啡的林男，幸好平安無事。

據了解，前天晚上9點多時，新濱派出所接獲林男的妻子報案，她的丈夫簡單留下「可能活不下去」的訊息後就不知去向，她擔憂是因為林男日前遭公司留職停薪，備感家中經濟壓力甚鉅，擔心林做出憾事。

警方得知後，見事態分秒必爭，立即搜尋林男的手機定位，得知林最後一次發話位置在鹽埕區七賢三路一帶，員警立即調閱監視器，並將搜索範圍擴大到高雄港及沿岸外灘；不久，在臨海二路發現林男的機車，隨即就看見林滿面愁容的坐在超商內喝咖啡。

警方上前輕拍林男肩膀，耐心安慰他「別讓愛你的人擔心」，讓林的家人來安撫他的情緒。鼓山分局員警在3小時內尋回心情鬱悶的林男，讓這一場驚魂記平安落幕。

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