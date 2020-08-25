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「學姐」化身交通特派員 駕駛未禮讓行人最高罰7200元
北市交通事故不少，台北市警察局交通大隊統計，今年北市交通事故多以車輛「搶越行人穿越道（不禮讓行人）」及「未注意車前狀況」為主要肇事原因，為此，北市加強宣導路口交通安全觀念，並邀請北市秘書處副發言人「學姐」黃瀞瑩擔任交通特派員，呼籲用路車輛禮讓行人及營造迎人友善交通環境。
經統計，北市近3年交通事故10大易肇事路口，以大安區「信義路、建國南路口」28件最多，其次依序為中山區「民生東路、林森北路口」22件、萬華區與中正區相鄰之「中華路、漢口街口」及中山區「民權東路、林森北路口」21件。
交通大隊表示，從9月1日起將推動為期一個月路口安全執法，汽車駕駛行經行人穿越道時，若有行人穿越卻不暫停禮讓行人先行通過者，將處1200元以上、3600元以下罰鍰；若遇到滴袋白手杖或導盲犬的視覺功能障礙者，卻不禮讓先行通過者，將處2400元以上、7200元以下罰鍰。
針對加強路口安全大執法，車輛不禮讓行人違規取締原則有4種情形，包含路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）內未禮讓行人通過者；路口有人指揮，未聽從指揮通過路口者；一群行人穿越行人穿越道時，汽機車在行人尚未完全通過路口，強行進入行人穿越道迫使行人分散成兩群者；行人穿越路口時，汽機車強行進入造成行人驚嚇、後退或停等者。
交通大隊呼籲，汽機車駕駛在行經路口時務必減速慢行、查看左右後方是否有人車以及暫停禮讓行人先行。擔任交通特派員的學姊黃瀞瑩也提醒，車輛在路口轉彎時，盼能確實「慢、看、停」，當心行人，也建立友善停讓文化。
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