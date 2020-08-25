影／台中男跌落12公尺深橋底 警消見車不見人急搶救

台中市第五警分局東山所警員在23日清晨獲報，有機車違停在北屯區正大橋上，警方前往查處，發現機車旁有掉落安全帽，因警員察覺有異，在橋梁附近搜索，發現一名男子受困在橋下的大里溪中，因此趕緊通知消防隊到場吊掛，順利協助受困男子，並發現男子右腳骨折，經送醫後無生命危險，男子家人也不知他為何會在橋底下受傷，感謝警、消及時提供協助。

台中市第五警分局東山所警員闕冠宇、黃繼緯23日清晨5時許巡邏時，接獲報案稱一輛機車違停在北屯區東山里正大橋上，兩警前往查處，發現機車就停在正大橋，安全帽卻掉在地上，兩警認為不對勁，開始在橋上目視搜尋機車駕駛的蹤跡。

警方查看時，附近市民向警反映，看到疑似一名男子受困在橋下的大里溪，警方循市民提供資訊查看，確認有一名男子受困在混濁的溪水中，因男子跌坐在橋的正下方視線死角，所以警方才未在第一時間發現。

警方確認男子仍有生命跡象，但擔心男子體力不支，趕緊連絡消防隊前來救援，一面持續向他對談企圖讓他保持清醒，但該名男子不知何故都說不出話來，消防隊到場後，以吊掛方式垂降至河底將男子拉上來，過程中發現男子的右腳受傷骨折，趕緊包紮固定傷口後送往醫院，無生命危險。

警方事後調查，受困的廖姓男子（39歲）患有思覺失調症，不知何故會墜落到12公尺深的正大橋下大里溪，因廖面對警方詢問也語焉不詳，廖家人也不知廖為何會出現在該處，還墜落橋底，廖家人慶幸廖僅有右腳骨折，算是不幸中的大幸。